Pronostico Atalanta-Milan, De Ketelaere... come Zaniolo? Quote e consigli

L'Atalanta per continuare a volare, il Milan per rilanciarsi in chiave scudetto. Sfida che promette spettacolo al Gewiss Stadium tra la Dea di Gasperini, reduce da otto vittorie di fila in campionato, e la squadra di Fonseca che nelle ultime dieci partite (Serie A e coppe) ha perso solo contro il Napoli.

Milan, occhio (anche) all'ex De Ketelaere

Nelle sei partite casalinghe giocate in campionato, l'Atalanta ha sempre segnato almeno due reti. Milan molto ispirato in zona gol, anche grazie al contributo di un Reijnders più che mai on fire. Lo scorso anno, di questi tempi, l'Atalanta batteva 3-2 il Milan al termine di un match divertente. E ancora una volta, nelle previsioni dei bookmaker, reti e spettacolo non mancheranno. Da valutare la combo Goal più Over 2,5. L'offerta per questo tipo di giocata è pari a 1.86 optando per i bookmaker Cplay e Begamestar, a 1.80 invece per Elabet.

Tanti i giocatori in campo in grado di incidere: Lookman, Retegui, Leao solo per citarne alcuni. Occhi puntati sull'ex rossonero De Ketelaere, un suo tiro in porta nel match è proposto a 1.60 mentre un suo gol quadruplica la posta.