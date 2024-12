Pronostici Champions League, una "combo" per Bayer Leverkusen-Inter

L’ Inter di Simone Inzaghi , unica squadra con zero gol subìti in Champions , martedì sera difende la sua imbattibilità (4 vittorie e un pareggio) in casa del Bayer Leverkusen .

Chi vince? Ecco cosa dicono le quote

I tedeschi, reduci da 5 vittorie di fila tra campionato e Champions, hanno perso solo contro il Liverpool, mettendo insieme poi 10 punti nelle restanti 4 partite. Alla BayArena le “Aspirine” non perdono dal 31 agosto, 2.3 in Bundesliga contro il Lipsia. Qui à già caduto il Milan (0-1) protagonista di una prova comunque dignitosa soprattutto nella ripresa.

In lavagna comanda il Bayer, il segno 1 paga 2.28 su Cplay e Begamestar mentre il 2 nerazzurro vale 3.10 volte la posta su Snai, William Hill e BetFlag. Per i bookie più Over che Under, da valutare la proposta “1X più Over 1,5” a 1.75. Tradotto, vittoria o pareggio del Bayer e almeno due reti totali in partita.