Pronostici Champions League, le quote di Benfica-Bologna

Riflettori puntati sullo stadio da Luz di Lisbona per la sfida tra il Benfica e il Bologna . La squadra allenata da Vincenzo Italiano non è ancora riuscita a vincere in Europa (un solo punto conquistato in 5 gare) mentre nelle precedenti 12 giornate di campionato ha perso soltanto contro la Lazio (5 vittorie e 6 pareggi nelle restanti 11 partite).

Benfica in forma smagliante, le "Aquile" hanno centrato il successo in 9 delle ultime 10 gare ufficiali disputate. Il club portoghese in Champions League vanta 9 punti in 5 partite.

Show in vista

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte del Benfica. Il segno 1 è in lavagna mediamente a 1.58 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 2.30. I portoghesi in questa competizione hanno fatto registrare l'Over 2,5 in 4 occasioni su 5, la possibilità che questo match termini con un minimo di 3 reti al novantesimo è proposta su Cplay a 1.70, su Goldbet a 1.65 e su Bet365 a 1.73.