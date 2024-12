Pronostico Lazio-Inter, statistiche alla mano sarà spettacolo

Se doveva dare delle risposte dopo il ko col Parma (preceduto dallo 0-0 col Ludogorets), lo ha fatto in grande stile. La Lazio di Baroni si presenta all’appuntamento contro l’ Inter , campione d’Italia in carica, con in pugno lo scalpo di Napoli (battuto due volte nel giro di pochi giorni) e Ajax .

Comparazione quote: esito Goal

All’Olimpico i biancocelesti hanno collezionato sei vittorie e un pareggio, col Milan, segnando sempre due o tre gol esatti in ciascun incontro. Di più, l’Over 2,5 è stato protagonista di tutte e sette le gare interne degli uomini di Baroni.

L’Inter, zero tiri in porta a Leverkusen, viene da 4 vittorie esterne di fila in trasferta in campionato, con l’asterisco ovviamente accanto a Fiorentina-Inter. Curiosità, tra campionato e Champions le ultime 5 trasferte dei nerazzurri hanno visto prevalere il “partito” del No Goal.

Secondo gli operatori, però, il vento sta per cambiare. Almeno una rete per parte in Lazio-Inter vale quota 1.68 per Cplay, Begamestar e Lottomatica. Il No Goal è reperibile a 2.05 su Goldbet, a 2 su William Hill e a 1.98 su Bwin.