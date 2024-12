Pronostico Tottenham-Liverpool, Kulusevski contro Salah

Quote e pronostico

I “Reds” nonostante i due pareggi consecutivi fatti registrare contro Newcastle (3-3) e Fulham (2-2) si trovano ancora al comando della classifica con 36 punti. Gli “Spurs” invece navigano nella parte centrale della classifica con 23 punti frutto di 7 vittorie (4 in casa), 2 pareggi e 7 sconfitte.

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte del Liverpool. Il successo della squadra allenata da Arne Slot è a 1.71 su Cplay, a 1.70 su Goldbet e Planetwin. Il segno 1 quadruplica (mediamente) una qualsiasi puntata. Il Tottenham in casa con 20 reti all’attivo e 11 al passivo ha centrato per 6 volte su 8 l’esito Goal. “Reds” ancora senza sconfitte in trasferta, il ruolino di marcia esterno del Liverpool recita 5 vittorie e 2 pareggi con 16 gol fatti e 8 subiti. La sfida promette spettacolo, da non escludere quindi almeno una rete per parte al triplice fischio dell’arbitro. Dello stesso avviso sono i bookmaker che pagano circa 1.30 volte la posta per l'esito Goal.