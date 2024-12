Pronostico Arsenal-Ipswich, ecco le giocate consigliate

Il Liverpool non vola, di più. Per questo motivo l' Arsenal deve fare il suo dovere: vincere e se possibile convincere, come contro il Crystal Palace (5-1).

1 primo tempo? Cosa ne pensano i bookie

All'Emirates la squadra di Arteta non perde addirittura dal 14 aprile (1-2 contro l'Aston Villa) anche se nell'ultima gara interna giocata i Gunners non sono andati oltre lo 0-0 con l'Everton. L'Ipswich ha all'attivo due successi, entrambi arrivati in trasferta contro Wolves e Tottenham. Per il resto poco di buono da segnalare. Un dato statistico merita rilievo. L'Ipswich in sole quattro occasioni ha fatto registrare il segno 1 al termine del primo tempo.

Per i bookmaker la quinta è in arrivo: l'1 primo tempo si gioca a 1.47 su Cplay, Bwin e Zona Gioco. Nelle otto partite casalinghe giocate, Havertz e compagni hanno centrato l'Over 1,5 primo tempo in due sole occasioni. Almeno due reti al riposo si giocano a 1.96 su Cplay, Begamestar e StarYes.