Pronostici Serie A, quote e statistiche di Parma-Monza

Riflettori puntati sullo stadio " Ennio Tardini " di Parma . La squadra allenata da Fabio Pecchia dopo aver perso per 5-0 sul campo della Roma si appresta a ricevere il Monza . I brianzoli , reduci dal 2-1 subito contro la Juventus , hanno deciso di affidare la panchina a Salvatore Bocchetti .

Cercasi 3 punti

Entrambe le compagini hanno bisogno di una vittoria per mettersi alle spalle una serie di 3 sconfitte consecutive. Il Parma parte con i favori del pronostico, il segno 1 è in lavagna a circa 2.25 mentre il "2" paga mediamente 3.10.

Visto il periodo complicato delle due squadre in campo, non si possono escludere sorprese nel corso dei 90 minuti di gioco. La "combo" che lega la doppia chance 1X all'Over 1,5 moltiplica la posta per 1.60.