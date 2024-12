Serie A, pronostico Empoli-Genoa: l'analisi del match

Poche reti in vista

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.35 mentre il "2" è proposto a circa 3.25. Numeri alla mano si nota subito che la squadra allenata da Roberto D'Aversa in casa ha trovato al via del gol soltanto in 2 occasioni mentre il Genoa in trasferta vanta solo 5 reti all'attivo. L'Under 2,5 al termine del secondo tempo di gioco è offerto su Cplay a 1.45 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 1.47.

I rossoblù non fanno registrare il segno 1 da 8 giornate consecutive, da provare la "combo" 1X+Under 3,5 al triplice fischio dell'arbitro.