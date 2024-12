Pronostici Championship, quote e statistiche di Sunderland-Sheffield Utd

Il Sunderland si appresta a disputare la 12ª gara interna di campionato. I " Black Cats " in casa con 19 reti all'attivo e 7 al passivo vantano 7 vittorie e 4 pareggi. Lo Sheffield Utd in trasferta non perde da 6 gare consecutive: 4 successi e 2 pareggi con 11 gol realizzati e 5 subiti.

Partita equilibrata

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 è in lavagna a circa 2.30 mentre il "2" è proposto mediamente a 3.10. Il Sunderland ha centrato la "X" all'intervallo in 3 delle precedenti 4 gare interne, la possibilità che le due squadre in campo chiudano in parità i primi 45 minuti di gioco è offerta su Cplay a 2.05 mentre su Bwin e William Hill paga rispettivamente 1.95 e 2.10. Da valutare il Multigol Casa 1-2 al triplice fischio dell'arbitro.