FA Cup, Everton-Peterborough: quote e pronostico

Se la EFL Cup in Inghilterra è già arrivata a disputare le semifinali non si può certo dire la stessa cosa per la FA Cup che è ancora ferma ai trentaduesimi di finale (con le big che scenderanno in campo proprio in questo turno).

Everton, vietato fallire

Tra le squadre di Premier, oltre al Fuham, stasera è la volta anche dell’Everton che fa il suo esordio nella competizione affrontando il Peterborough che attualmente milita in League 1 dove occupa la diciannovesima posizione (su 24 squadre). Non solo, quindi, ai margini della zona retrocessione ma nelle ultime cinque giornate ha raccolto soltanto un punto pareggiando alla penultima uscita e perdendo non solo l’ultima ma anche le tre gare precedenti.

Anche l’Everton, vale la pena sottolinearlo, non sta certo brillando. In campionato è quint’ultimo con una sola lunghezza di vantaggio sulla quart’ultima e nelle ultime undici esibizioni ha vinto soltanto una volta dopo tre pareggi e due sconfitte e prima degli altri tre pareggi e delle altre due sconfitte rimediate nelle ultime cinque giornate. La differenza di categoria tra le due squadre però c’è, eccome e quindi questa competizione per l’undici di Liverpool potrebbe anche rappresentare un modo per ridare valore ad una stagione che non può fin qui essere definita brillante. Anche le quote sembrano pensarla allo stesso modo con la formazione di casa nettamente favorita in una sfida che comunque chiama l’1. L'offerta di Cplay per questo segno è di 1.25, 1.23 la proposta di Snai e 1.22 quella di Planetwin.