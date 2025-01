Pronostico Real Sociedad-Villarreal, sfida tra opposte filosofie

Le statistiche? Più lontane di così...

In palio punti utili in chiave europea, va detto che in campo scenderanno due opposte filosofie. La Real Sociedad è squadra solida e concreta, ha chiuso infatti ben 10 match con la porta inviolata mentre il Villarreal lo ha fatto in una sola occasione (in casa, contro l'Alaves). Under e No Goal da un lato, Goal e Over dall'altro: da segnalare che, sponda basca, sono ben nove le gare consecutive chiuse con almeno una porta inviolata.

I tempi saranno maturi per andare in controtendenza? Secondo Cplay l'esito Goal vale 1.82, con il No Goal proposto a 1.88. Anche per GoldBet e Lottomatica si lascia leggermente preferire il Goal, fissato in lavagna a 1.80, rispetto al No Goal che moltiplica la posta per 1.90.

Dopo aver perso le prime tre partite casalinghe la Real Sociedad si è riorganizzata, tenendo un bun passo davanti al suo pubblico. I bookie la vedono decisamente favorita per la vittoria, quotata a 1.93 da Cplay, a 1.91 da William Hill, a 1.87 da Bwin.