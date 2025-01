Serie C, il pronostico di Monopoli-Foggia

La serie C propone stasera un terzetto di partite dove almeno un paio di esse risultano essere fondamentali per i piani altissimi della classifica. Una di queste è sicuramente Monopoli-Foggia con la squadra di casa impegnata a contendere al Benevento il primo posto in classifica e quella ospite reduce dallo scivolone interno rimediato nel giorno dell’Epifania contro l’Altamura. Uno scivolone (0-2) che ha fatto precipitare i rossoneri ai margini della zona retrocessione rendendo loro complicato ogni incontro che da adesso in poi dovranno disputare.

Monopoli, quanto paga la "quinta" di fila

Il Monopoli, in casa, ha fatto fin qui registrare qualche pareggio di troppo (ben sei) ma ha perso in una sola occasione. Vale inoltre la pena aggiungere che nelle ultime quattro giornate ha messo insieme 12 punti vincendo quattro partite di fila. Con queste premesse, anche se tutto nel calcio può sempre accadere, il pronostico non può prescindere dal segno “1”, probabile e anche dalla quota interessante: vale 2.05 per Cplay, 2.00 per Zona Gioco e 1.98 per Eurobet.