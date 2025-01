Stoccarda-Lipsia, che sfida! Occhio al pronostico

In Bundesliga il match sulla carta più avvincente di stasera è Stoccarda-Lipsia , sia perché sembra in grado di offrire reti e spettacolo sia perché mette in palio punti importantissimi per le zone alte della classifica.

Lipsia, il dato a metà gara è interessante per i pronostici

I “Rot Bullen” sono più avanti in classifica ma, a guardare il rendimento delle due squadre, si scopre che entrambe hanno perso quattro volte ma l’undici guidato da Marco Rose ha all’attivo un paio di vittorie in più. Entrambe le compagini di reti finora ne hanno fatte (in campionato sono 30 per lo Stoccarda e 28 per il Lipsia) e ne hanno subìte (rispettivamente 25 e 22) con la conseguenza che, se si guarda alla “Somma Gol Finale” quella fatta registrare più volte dallo Stoccarda è la “4” (6 volte ma, paradossalmente, mai in casa) mentre quella collezionata più volte dal Lipsia è la “Maggiore di 4” (5 volte di cui 3 in trasferta). Con questi numeri risulta abbastanza ovvio che in un match, come quello di stasera, tra queste due squadre non si può prescindere da “Goal” e “Over 2,5” ma, volendo fare il tentativo di trovare qualche altro elemento su cui rivolgere qualche attenzione in più, ecco che spunta il segno “1 a metà gara”.

Lo Stoccarda ha giocato finora nel suo stadio 8 partite e, dopo aver chiuso in vantaggio la prima frazione di gioco per 3 volte nelle prime 4 gare interne, nelle 4 successive è andata al riposo con 3 segni “2” e un segno “X” (quindi l’1 non si è più visto). Il Lipsia, in trasferta, al 45’ era sotto (quindi segno “1”) soltanto alla prima (in casa del Leverkusen) e all’ultima (in casa del Bayern) delle sue 8 gare esterne. Come tutti i dati statistici anche questo non va interpretato come assoluto ma può certo essere definito interessante. Soprattutto se si è alla ricerca di un esito in grado di regalare una quota più consistente: l’1 primo tempo è offerto a 2.30 da Cplay, a 2.35 da Sisal e a 2.45 da William Hill.