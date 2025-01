Pronostico Inter-Empoli, in quota c'è anche il risultato esatto

Risultato esatto multiplo: di che si tratta e quanto vale per i bookie

L'inter, pareggiando 2-2 col Bologna, ha perso la chance di portarsi a meno 1 dal Napoli capolista. Obbligatorio conquistare i tre punti contro una formazione, quella toscana, che al Meazza ha perso 3-0 contro... il Milan.

Curiosità, il 3-0 è un risultato esatto che con l'Inter in campo non si è ancora mai visto mentre l'Empoli deve ancora far registrare il primo "2-0" del suo campionato. Da valutare il risultato esatto multiplo "1:0, 2:0 o 3:0"a 2.43 su Cplay, Begamestar e StarYes. L'1 handicap invece moltiplica una qualsiasi puntata per circa 1.65.