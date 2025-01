Pronostico Bologna-Monza, quota interessante per l'esito Goal

Prima della sfida dell’Allianz Stadium si gioca Bologna-Monza con i brianzoli reduci dalla prima vittoria interna in campionato e i rossoblù che non conquistano i tre punti da tre gare di fila (un ko interno contro il Verona a cui hanno fatto seguito due pareggi contro Roma e Inter).

Bologna favorito

I brianzoli avranno beneficiato del successo sulla Fiorentina riportando il morale in alto e alimentando nuove speranze di salvezza ma, anche così, per le quote i favori del pronostico restano tutti appannaggio della squadra di casa. Segno 1 a 1.60 su Cplay, a 1.58 su Bwin e a 1.57 su Bet365. Il Bologna nelle ultime tre esibizioni di campionato ha collezionato 3 “Over 2,5” e 3 “Goal”, il Monza nelle ultime sei esibizioni ha messo insieme altrettanti “Over 2,5” e, addirittura, nelle ultime otto ha centrato 8 esiti “Goal”. Almeno una rete per parte al Dall'Ara si gioca a 2.02 su Cplay, a 2 su Zona Gioco e a 1.94 su Planetwin.