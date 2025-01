Pronostico Arezzo-Pontedera, il rendimento recente suggerisce...

Il lunedì è anche giornata in cui la serie C propone alcuni dei suoi posticipi e anche oggi la regola viene rispettata.

Vince l'Arezzo? Cosa dicono le quote

Nel girone B, infatti, si gioca Arezzo-Pontedera dove i punti in palio, seppur per ragioni opposte, sono fondamentali per entrambe le squadre. L’Arezzo punta non solo a restare nel gruppo delle squadre chiamate a disputare i playoff (al momento è inserito nell’ultimo gruppo utile) ma anche a evitare, magari, uno o addirittura un paio dei turni preliminari. Però, per sperare, deve assolutamente fare sua l’intera posta in palio.

Il Pontedera, al contrario, ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione che, al momento, è vicinissima. Il rendimento recente dell’Arezzo è migliore di quello fatto registrare dal Pontedera e, anche sotto il profilo dei mezzi, l’undici di casa sembra avere maggiori chances di successo. Il segno “1” (anche per le quote) è quello che si lascia preferire: vale 1.51 per Cplay, 1.47 per Zona Gioco e 1.42 per Snai.