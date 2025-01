Pronostico Girona-Arsenal, i consigli su cosa giocare

Ultimo turno della prima fase della Champions League . Domani sera tutte le partite in contemporanea con Liverpool e Barcellona già qualificate per gli ottavi. Subito dietro c’è l’ Arsenal che festeggia a Girona il passaggio del turno.

Comparazione quote: segno 2

Sono infatti 16 i punti all’attivo dei “Gunners” e sono 6 le squadre attualmente a quota 13 punti ma l’undici londinese può vantare +12 come differenza reti e nessuna delle sei formazioni che si trovano tre lunghezze più indietro si avvicina a questo valore (se si esclude il Leverkusen, attualmente ottavo perché ha +6, tutte le altre vanno da +5 a +2). Quindi, anche se la matematica oggi non consente di festeggiare ufficialmente il traguardo raggiunto, l’Arsenal può considerarsi virtualmente già tra le prime otto in classifica.

Il Girona, al contrario, ha solo 3 punti all’attivo ed è matematicamente eliminato. Sono 14 le reti realizzate dall’attacco di Arteta (solo 2 quelle incassate) e sono solo 4 quelle messe a segno dal Girona (a fronte di ben 11 subìte). Quanto basta perché i favori del pronostico siano indirizzati verso il segno “2” che appare anche ben pagato: a 1.61 sulla lavagna Cplay, a 1.55 su Eurobet e Snai.