Pronostico Aston Villa-Celtic, per volare altissimo serve...

Una combo per Aston Villa-Celtic

Questo è un discorso che interessa da vicino Aston Villa e Celtic che si affrontano avendo in classifica 13 punti gli inglesi e 12 gli scozzesi. Fondamentale ricordare anche la differenza reti (+5 per l’Aston Villa, +1 per il Celtic) visto che farà la... differenza in caso di arrivo in parità. I “Villans” hanno gli stessi punti del Leverkusen, ottavo al momento in virtù della miglior differenza reti (+6), e già questo basta per intuire come al Villa Park si assisterà ad una gara d’attacco da parte dei padroni di casa.

Non basta il successo per essere sicuri di staccare il biglietto per gli ottavi e volare altissimo (anche se potrebbe bastare qualora chi sta a 14 e 15 punti non dovesse vincere) ma servirebbe anche realizzare un paio di reti in più (come differenza) rispetto a quelle che farà il Leverkusen con lo Sparta Praga (ipotizzando che i tedeschi vincano).

Il Celtic non starà certo a guardare. Anche gli scozzesi, in caso di vittoria (e di altri risultati favorevoli), potrebbero ritrovarsi più su di quanto magari si aspettassero all’inizio ma per loro anche la qualificazione già consolidata ai sedicesimi potrebbe andare più che bene. Merita quindi maggior fiducia il segno “1” con l’Over 2,5 in abbinamento o in alternativa. La combo che lega i due esiti vale 2.06 per Cplay e Begamestar, 1.97 per Eurobet.