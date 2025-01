Champions League, Psv-Liverpool: quote e pronostico

Under 2,5 oppure Over? Cosa dicono le quote

Una bella differenza che rende avvincente questi ultimi novanta minuti dove, in molti casi, sarà la differenza reti a recitare un ruolo decisivo. Non ha di questi problemi il Liverpool che, primo a punteggio pieno, ha già la certezza di rientrare tra le prime otto e, anzi, la fondata possibilità di finire al primo posto della classifica di questa prima fase. I “Reds” chiudono in Olanda, sul campo del Psv che, al contrario, ha 11 punti all’attivo e, teoricamente, avrebbe bisogno di almeno un pareggio per essere certo di rientrare tra le prime 24. Il teoricamente è d’obbligo perché potrebbe sì essere raggiunto in classifica da Manchester City e Dinamo Zagabria (le uniche due con 8 punti in grado, con una vittoria, di arrivare a 11) ma avendo un +3 come differenza reti sarebbe comunque qualificato perché i “Citizens” avrebbero una differenza reti migliore ma estrometterebbero il Club Brugge (11 punti, che resterebbero tali, ma già -2 come differenza reti) e i croati, che partono da -8 come differenza reti, dovrebbero vincere il loro ultimo match con almeno 11 reti di scarto (sarebbe fantacalcio).

Una situazione che non cambierebbe anche se tutte le quattro squadre attualmente a 10 punti dovessero pareggiare perchè tutte avrebbero una differenza reti peggiore. Con queste premesse potrebbe uscirne una gara aperta dove tutto è possibile oppure un match dove nessuno affonda perché potrebbe essere più utile risparmiare le energie (con un pareggio Liverpool matematicamente primo e Psv ai sedicesimi senza scomodare la differenza reti). Qui ognuno potrà decidere come meglio crede, va detto però che i bookie si aspettano un match con molte reti: l'Over 2,5, possibile, è offerto a 1.50 da Cplay e Betsson, a 1.47 da Bwin.