Inter, il calciomercato per dimenticare il Mondiale: ecco chi può arrivare secondo i bookie

Ci vorrà tempo per lasciarsi alle spalle una grande delusione, l'ennesima della stagione, ovvero l'eliminazione agli ottavi del Mondiale per Club per mano del Fluminense. Un ko che ha lasciato strascichi in casa nerazzurra, come testimoniano le parole di Lautaro Martinez a cui ha replicato Calhanoglu via social. Probabile che siano in diversi a cambiare aria in casa Inter, così come molti (vedi Bonny) arriveranno. Ecco chi sono i giocatori con più chances di accasarsi all'Inter entro il 31 agosto, secondo i bookmaker.