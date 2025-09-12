Tuttosport.com

Pronostici Liga spagnola, Atletico Madrid-Villarreal: per i bookie è ancora favorito Simeone ma...

I Colchoneros cercano il primo successo dopo aver steccato i primi tre impegni: solo due i punti raccolti. E il Sottomarino Giallo sta volando...
2 min
atletico madridVillarrealpronostico
Pronostici Liga spagnola, Atletico Madrid-Villarreal: per i bookie è ancora favorito Simeone ma...© EPA

Come la Premier League anche la Liga manda in onda la quarta giornata e, per quanto il giudizio sia solo parziale, alla voce “delusioni” va iscritto l’Atletico Madrid.

Chi è favorito? Bookie convinti

La squadra del Cholo Simeone ha due soli punti all’attivo, avendo oltretutto affrontato avversari nettamente inferiori. Il prossimo invece fa un po’ di paura.

Il Villarreal con 8 gol realizzati può vantare il miglior attacco del campionato spagnolo, di punti invece ne ha 7 con il rammarico di aver visto sfumare la vittoria al 94’ nel match giocato contro il Celta.

Da vedere se, al quarto tentativo, sarà rispettato il pronostico che vede l’Atletico favorito.

Il segno 1 è quotato a 1.80 da Cplay e Begamestar, a 1.77 da BetFlag e Snai.

Per quanto visto finora è forse il Goal a meritare fiducia. Almeno una rete per parte si gioca a 1.65 su Cplay, Begamestar e Sisal.

