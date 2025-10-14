Turchia-Georgia, Yildiz sfida Kvaratskhelia: quote e pronostico

Qualificazioni Mondiali , l’altra partita del gruppo E è Turchia-Georgia , dall’esito un po’ più incerto rispetto a Spagna-Bulgaria e, soprattutto, con il secondo posto in palio.

Segnano entrambe? Ecco a quanto è quotato l'esito Goal

Al momento la Turchia è 3 lunghezze più indietro rispetto alla Spagna capolista ma è 3 punti più avanti rispetto a Kvaratskhelia & compagni ed entrambe le squadre hanno una differenza reti identica, pari a zero.

All’andata, a Tbilisi, la Turchia riuscì a prevalere per 3-2 subendo 2 reti dopo essere andata avanti per 3-0. Non è stata una vittoria facile e basta guardare i numeri per intuirlo.

A parte il leggero vantaggio nel possesso palla (56%) la Georgia in quel match ha fatto contare ben 15 tiri totali contro i 6 della Turchia di cui 4 a 3 nello specchio della porta (in pratica 3 tiri, 3 reti).

Stasera per entrambe è fondamentale vincere, potrebbe scapparci il Goal: almeno una rete per parte è offerta a 1.68 da Cplay e Begamestar, a 1.65 da Sisal.