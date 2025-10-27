Nuovo allenatore Juve: le quote dei bookie. E dopo Tudor ecco chi non mangia il panettone in Serie A

Tudor esonerato ma per i bookie rischiano anche...

L'ultimo successo della Juve in Serie A risale al 13 settembre, 4-3 all'Inter. Da lì in poi, la Vecchia Signora si è infilata in un tunnel da cui non riesce più ad uscire: cinque pareggi e tre sconfitte tra campionato e Champions e, come se non bastasse, anche quattro partite consecutive senza reti segnate. Sarebbe stato troppo per chiunque, figurarsi per la Juventus. Tutte le colpe non sono state solo di Tudor ma è inevitabile che, in queste situazioni, l'allenatore finisca nell'occhio del ciclone. E il croato ha pagato con l'esonero, per volontà di Comolli e della dirigenza. Tudor potrebbe non essere l'unico allenatore esonerato in Serie A. I bookmaker vedono in bilico (a dir poco) Stefano Pioli, indicato a 1,45, e Patrick Vieira, a 1.50. La scure dell'esonero pende anche sulle teste di Gilardino (1.65), Zanetti (1.70), e Cuesta (1.85). Insomma, nessuno o quasi è al sicuro. Il successo sulla stessa Juve mette invece più al riparo Maurizio Sarri, nelle previsioni degli operatori. L'esonero dell'ultimo tecnico dello scudetto juventino (ora al timone della Lazio) è bancato a 4.50 da Cplay e Begamestar, a 5 da Sisal.