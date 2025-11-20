Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

L'Italia si qualifica ai Mondiali? Come cambiano le quote dopo i sorteggi dei playoff

I pronostici lanciano gli Azzurri in finale, dove Gattuso troverebbe una tra Galles e Bosnia
2 min
ItaliaMondialiquote
L'Italia si qualifica ai Mondiali? Come cambiano le quote dopo i sorteggi dei playoff© © Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani

L'urna di Zurigo ha emesso il suo verdetto. Il prossimo 26 marzo, in casa, l'Italia di Gattuso disputerà la semifinale degli spareggi Mondiali contro l'Irlanda del Nord. In caso di vittoria, gli Azzurri si giocheranno l'accesso alla fase finale della kermesse iridata contro una tra Galles e Bosnia, stavolta in trasferta. Ecco le quote di Italia-Irlanda del Nord.

Italia ai Mondiali? I bookie dicono...

L'Irlanda del Nord è 69ª nel Ranking Fifa ed è arrivata terza nel girone di qualificazione dietro a Germania e Slovacchia. La nazionale di O'Neill si è comunque guadagnata un posto nei playoff in virtù del primo posto nel suo gruppo C (Lega C) di Nations League. Il suo giocatore più rappresentativo è Conor Bradley, terzino del Liverpool, mentre la nazionale nordirlandese non partecipa ai Mondiali dal 1986.

Chi vincerà lo spareggio tra Italia e Irlanda del Nord? Per le quote Azzurri favoritissimi, il segno 1 al 90' si gioca a 1.25 su Bet365 e Sisal, 1.27 su Bwin. Il pareggio si trova a 5.50 mentre il colpo ospite (l'Irlanda del Nord ha perso le ultime due trasferte con Germania e Slovacchia) oscilla tra 9 e 12 volte la posta.

I bookmaker si aspettano una partita da Over 2,5 e No Goal, con l'Italia indiziata a chiudere in vantaggio già al termine della prima frazione: quota 1.70.

Da segnalare che dopo il sorteggio dei playoff, i bookie hanno ritoccato verso il basso la quota per l'Italia qualificata ai Mondiali: adesso il "Sì", a 1.70, è favorito sul "No", indicato a 2.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS