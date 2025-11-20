L'Italia si qualifica ai Mondiali? Come cambiano le quote dopo i sorteggi dei playoff

L'urna di Zurigo ha emesso il suo verdetto. Il prossimo 26 marzo, in casa, l'Italia di Gattuso disputerà la semifinale degli spareggi Mondiali contro l'Irlanda del Nord. In caso di vittoria, gli Azzurri si giocheranno l'accesso alla fase finale della kermesse iridata contro una tra Galles e Bosnia, stavolta in trasferta. Ecco le quote di Italia-Irlanda del Nord.
Italia ai Mondiali? I bookie dicono...
L'Irlanda del Nord è 69ª nel Ranking Fifa ed è arrivata terza nel girone di qualificazione dietro a Germania e Slovacchia. La nazionale di O'Neill si è comunque guadagnata un posto nei playoff in virtù del primo posto nel suo gruppo C (Lega C) di Nations League. Il suo giocatore più rappresentativo è Conor Bradley, terzino del Liverpool, mentre la nazionale nordirlandese non partecipa ai Mondiali dal 1986.
Chi vincerà lo spareggio tra Italia e Irlanda del Nord? Per le quote Azzurri favoritissimi, il segno 1 al 90' si gioca a 1.25 su Bet365 e Sisal, 1.27 su Bwin. Il pareggio si trova a 5.50 mentre il colpo ospite (l'Irlanda del Nord ha perso le ultime due trasferte con Germania e Slovacchia) oscilla tra 9 e 12 volte la posta.
I bookmaker si aspettano una partita da Over 2,5 e No Goal, con l'Italia indiziata a chiudere in vantaggio già al termine della prima frazione: quota 1.70.
Da segnalare che dopo il sorteggio dei playoff, i bookie hanno ritoccato verso il basso la quota per l'Italia qualificata ai Mondiali: adesso il "Sì", a 1.70, è favorito sul "No", indicato a 2.