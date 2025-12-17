Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Conference League, Sparta Praga-Aberdeen: statistiche, quote e pronostico

Cechi a caccia di un'ampia vittoria per migliorare la loro differenza reti
2 min
Sparta Pragaaberdeenquote
Conference League, Sparta Praga-Aberdeen: statistiche, quote e pronostico© APS

Il match di Conference League tra Sparta Praga e Aberdeen presenza una situazione analoga a quella di Rayo-Drita. La differenza sta tutta nella posizione di classifica delle due squadre. Ecco il pronostico del match.

Una combo come pronostico

Lo Sparta, analogamente al Rayo, ha 10 punti all’attivo ed è tra le prime 8 ma l’Aberdeen di punti finora ne ha messi insieme soltanto 2 e, con soli 90 minuti ancora da giocare, è già matematicamente fuori dalla competizione.

Qui, almeno sulla carta, la previsione dovrebbe risultare più agevole. Niente più da chiedere per gli scozzesi e via libera allo Sparta che, oltre all’1, potrebbe anche regalare l’Over 2,5 nel tentativo di migliorare la sua differenza reti. La combo 1+Over 2,5 si può giocare a 1.62 su Eplay24 e Betsson, a 1.65 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS