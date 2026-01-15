Chi vincerà gli Australian Open 2026? Alcaraz e Sinner favoriti ma... non in una speciale scommessa

C'è grande attesa per il primo Slam del 2026, gli Australian Open . Sorteggiato il tabellone , con Jannik che debutterà contro il francese Gaston , i bookmaker hanno aggiornato le quote sul " Vincente Australian Open 2026 ". Ecco chi, quote alla mano, parte favorito tra Alcaraz e Sinner .

Sinner vincente Australian Open: le quote

Dopo il "Super Match" in terra coreana, esibizione vinta da Alcaraz in due set, riparte dunque la grande sfida tra i due fenomeni del tennis contemporaneo. Sinner in Australia difende i due titoli vinti nelle ultime due edizioni, lo spagnolo 1° nel ranking proverà a spodestare il campione in carica e a centrare il suo settimo Slam in carriera.

Chi è favorito tra Alcaraz e Sinner? Intanto, c'è da dire che i bookie vedono un testa a testa tra Carlos e Jannik mentre gli altri sono lontani nelle previsioni. Il terzo titolo consecutivo di Sinner è in lavagna a 1.90 su Eplay24, NetBet e Snai. Lo spagnolo si gioca campione in Australia a 2.50.

L'unico ad avere, secondo i bookmaker, qualche chance di alzare il trofeo è Novak Djokovic. Per il campione serbo la vittoria in finale è offerta a 15 mentre per il tedesco Zverev i numeri si alzano fino a 33 volte la posta.

Vincente classifica Ace: ecco chi è favorito

Alcuni bookmaker hanno aperto il gioco su mercati alternativi come il "Vincente classifica ace".

In questa specialità le quote sono indirizzate verso Taylor Fritz, che Sinner potrebbe affrontare in semifinale. L'ipotesi che l'americano faccia registrare il maggior numero di servizi vincenti a fine torneo vale 6 volte la posta. Il polacco Hurkacz viene considerato il primo "rivale" di Fritz con quota pari a 7.50, insieme a Felix Auger-Aliassime. In questa scommessa inseguono (una volta tanto) sia Alcaraz che Sinner: entrambi sono proposti a 12.