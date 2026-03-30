Pronostico Bosnia-Italia, gli Azzurri di Gattuso si giocano la qualificazione ai Mondiali

Prima erano 180 i minuti che separavano l’Italia dal ritorno ad una fase finale del Mondiale . Adesso ne restano solo 90 ma, probabilmente, proprio perché non c’è appello, saranno i più difficili. A giocarsi con gli Azzurri l’unico posto disponibile sarà la Bosnia Erzegovina che ha mancato la qualificazione diretta a quello che sarebbe il suo secondo Mondiale (il primo nel 2014) subendo la rete del pareggio austriaco a una decina di minuti dalla fine dell’ultimo match della fase a gironi (pareggio che ha premiato proprio l’Austria a scapito di Dzeko e compagni).

Comparazione quote: Bosnia-Italia segno 2

Ma quel che viene tolto spesso viene poi restituito ed è proprio quello che è accaduto nella semifinale di questi playoff nella sfida degli slavi contro il Galles. Britannici in vantaggio fino all’86’, quando è arrivata la rete dell’1-1 di Dzeko a cui è poi seguita la vittoria della Bosnia ai rigori. L’Italia in semifinale non ha brillato. Affrontava la modesta Irlanda del Nord ma per tutto il primo tempo non ha mai impensierito la nazionale avversaria. Poi il lampo di Tonali al 56’ ha sbloccato il match che però non è mai decollato. Il 2-0 di Kean all’80’ ha messo la parola fine promuovendo gli Azzurri.

La Bosnia, nell’arco delle ultime 12 partite, ha sempre realizzato almeno una rete, l’Italia lo fa “solo” da 8 gare di fila. Per le quote si parte con il 2: a 1.55 su Eplay24, a 1.53 su Bwin, a 1.52 su Sisal.

Si può provare in alternativa il Goal, a 2.20 su Eplay24 e NetBet, a 2.15 su Planetwin e GoldBet.