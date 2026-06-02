Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Quote Vincente Mondiali 2026: ecco quale nazionale parte favorita secondo i bookie

La Francia riparte dalla finale persa nel 2022, la Spagna può contare sulla stella Lamine Yamal. L’Inghilterra...
Federico Vitaletti
2 min
Vincente MondialiquoteFrancia
Quote Vincente Mondiali 2026: ecco quale nazionale parte favorita secondo i bookie© EPA

Le nazionali scaldano i motori in vista dei Mondiali, che prenderanno il via l’11 giugno con Messico-Sudafrica. Come in occasione di ogni grande appuntamento, i bookie si fanno trovare pronti con una vasta gamma di scommesse Antepost. Una su tutte, il “Vincente Mondiali”. Ecco quale è, secondo gli operatori, la nazionale favorita per la vittoria finale

Comparazione quote: Francia vincente Mondiali

Con Deschamps la Francia è arrivata ad un passo dal titolo iridato nel 2022, quando fu sconfitta ai rigori dall’ArgentinaDeschamps, prima di dire addio ai Bleus, vuole riportare il titolo in Francia. Secondo Eplay24 sono proprio i transalpini a partire in pole position: quota 5.50 contro il 6.00 previsto da Sisal e da Vincitu. Nelle ultime due edizioni la corsa della Spagna si è fermata agli ottavi, adesso però c’è un Lamine Yamal in più ad alimentare i sogni di gloria dei Campioni d’Europa in carica. I bookie danno credito agli iberici, che si giocano a 6 su Eplay24, a 5 su Sisal e Vincitu. Sul terzo gradino dell’ipotetico podio dei bookie c’è l’Inghilterra, che insegue un titolo che sfugge dal 1966. Il trionfo di Kane e compagni è un’ipotesi da 7.50 volte la posta. Per il “trio” composto da PortogalloBrasile e Argentina le quote oscillano tra 9 e 10. Più staccate Germania (15) e Olanda (25). La Norvegia di Haaland, che ha chiuso al primo posto il girone di qualificazione davanti all’Italia, è offerta a 30.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS