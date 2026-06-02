Quote Vincente Mondiali 2026: ecco quale nazionale parte favorita secondo i bookie

Comparazione quote: Francia vincente Mondiali

Con Deschamps la Francia è arrivata ad un passo dal titolo iridato nel 2022, quando fu sconfitta ai rigori dall’Argentina. Deschamps, prima di dire addio ai Bleus, vuole riportare il titolo in Francia. Secondo Eplay24 sono proprio i transalpini a partire in pole position: quota 5.50 contro il 6.00 previsto da Sisal e da Vincitu. Nelle ultime due edizioni la corsa della Spagna si è fermata agli ottavi, adesso però c’è un Lamine Yamal in più ad alimentare i sogni di gloria dei Campioni d’Europa in carica. I bookie danno credito agli iberici, che si giocano a 6 su Eplay24, a 5 su Sisal e Vincitu. Sul terzo gradino dell’ipotetico podio dei bookie c’è l’Inghilterra, che insegue un titolo che sfugge dal 1966. Il trionfo di Kane e compagni è un’ipotesi da 7.50 volte la posta. Per il “trio” composto da Portogallo, Brasile e Argentina le quote oscillano tra 9 e 10. Più staccate Germania (15) e Olanda (25). La Norvegia di Haaland, che ha chiuso al primo posto il girone di qualificazione davanti all’Italia, è offerta a 30.