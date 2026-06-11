Corea del Sud-Repubblica Ceca: chi vincerà tra Kim e Schick? Ecco il parere dei bookie

Nel gruppo A insieme a Messico e Sudafrica ci sono anche Corea del Sud e Repubblica Ceca. Entrambe le Nazionali nelle recenti due amichevoli disputate hanno centrato un doppio successo. Le “Tigri Asiatiche” hanno battuto prima Trinidad & Tobago per 5-0 e poi El Salvador per 1-0 mentre l’undici ceco ha prima superato il Kosovo per 2-1 e poi il Guatemala per 3-1.