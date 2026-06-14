Pronostici Mondiali 2026, Costa d'Avorio-Ecuador è "muro contro muro"

Comparazione quote: Costa d’Avorio-Ecuador Under 2,5

Ivoriani in grande spolvero, risultati delle amichevoli alla mano: battute in successione la Corea del Sud (4-0), la Scozia (1-0) e la Francia vice-campione del mondo (2-1). In questo ciclo di gare la Costa d’Avorio ha confermato la solidità difensiva che ha caratterizzato le partite giocate nelle qualificazioni africane: zero gol subìti! Se si parla di solidità, però, l’Ecuador non è da meno. Nelle 18 partite delle qualificazioni Conmebol, infatti, Enner Valencia e compagni hanno incassato appena 5 reti, collezionando la bellezza di 13 clean sheet. L’ultimo ko dell’Ecuador risale al settembre 2024, contro il Brasile, da lì in poi una striscia di 8 vittorie e 11 pareggi. Per completare la panoramica su quello che si annuncia una sorta di “muro contro muro”, vale la pena sottolineare che la Costa d’Avorio non ha mai superato la fase a gironi di un Mondiale e che ha perso contro nazionali sudamericane in ciascuna delle ultime tre partecipazioni al torneo intercontinentale. Contro l’Ecuador non ci sono tuttavia precedenti, Ndicka e compagni hanno l’occasione di prendersi una rivincita. Per le quote match sostanzialmente equilibrato, con ago della bilancia che pende dalla parte del segno “2”: quota 2.40 su Eplay24 e NetBet, 2.37 su Bwin. Sulla carta probabile l’Under 2,5, che l’Ecuador ha fatto registrare ben 18 volte nelle ultime 22 partite. Questo esito si gioca a 1.42 su Eplay24, a 1.40 su Planetwin, a 1.39 su Bwin.