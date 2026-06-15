Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mondiali 2026, come finirà il match Iran-Nuova Zelanda? Ecco chi è favorito secondo i bookie

Per gli operatori il segno che si lascia preferire è...
1 min
Iran-Nuova ZelandapronosticoMondiali
Mondiali 2026, come finirà il match Iran-Nuova Zelanda? Ecco chi è favorito secondo i bookie© APS

A seguire, nella notte tra oggi e domani (ore 03.00), si aprono le danze anche nel gruppo G dove l’Iran (protagonista anche per ragioni extracalcistiche) affronta la Nuova Zelanda

Comparazione quote: Iran-Nuova Zelanda segno 1

La nazionale iraniana è reduce da 3 vittorie consecutive in altrettante gare amichevoli mentre quella dell’Oceania, dopo 7 ko e un pareggio, era tornata alla vittoria contro il Cile. Entusiasmo durato pochissimo perché poi, nelle successive (ultime) due amichevoli ha perso prima contro Haiti (0-4) e poi contro l’Inghilterra (0-1). Si tratta di una sfida tra squadre che hanno molti limiti ma, alla fine, l’1 è il segno che si lascia preferire: quota 1.95 su Eplay24, 1.90 su BetFlag e Snai, 1.85 su William Hill.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS