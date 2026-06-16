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Mondiali 2026, tocca a Mbappé! Il pronostico di Francia-Senegal

In campo la nazionale di Deschamps, una delle grandi favorite per la vittoria del titolo iridato
Amedeo Paioli
2 min
Francia-SenegalpronosticoMondiali
Mondiali 2026, tocca a Mbappé! Il pronostico di Francia-Senegal© APS

Un’altra delle favorite per la vittoria finale del Mondiale, la Francia scende stasera in campo alle 21.00 per affrontare il Senegal in quella che potrebbe già essere la sfida decisiva per il primo posto nel gruppo I. Ecco quote e pronostico di Francia-Senegal.

Comparazione quote Francia-Senegal: Goal

Sia i transalpini che l’undici africano hanno staccato il biglietto per questa fase finale vincendo, da imbattuti, i rispettivi gironi di qualificazione. I primi staccando l’Ucraina e concludendo con 5 vittorie e un pareggio, la seconda superando di un paio di lunghezze la Repubblica Democratica del Congo con un bilancio complessivo di 7 vittorie e 3 pareggi. Il Senegal ha poi finito da imbattuta la Coppa d’Africa (6 vittorie e un pareggio) vincendo anche la finale ai supplementari ma non il trofeo visto che, dopo tante polemiche durante e dopo il match, questo è stato assegnato a tavolino al Marocco padrone di casa. Per i “Bleus” dopo la qualificazione 4 amichevoli con 3 vittorie (Brasile, Colombia e Irlanda del Nord ma anche una sconfitta (1-2 contro la Costa d’Avorio) realizzando 9 reti e subendone 5. Il Senegal invece, dopo la finale di Rabat ha giocato anch’esso 4 amichevoli con 2 vittorie, una ko (2-3 contro gli Usa) e un pareggio a reti inviolate, neanche una settimana fa, contro l’Arabia Saudita. La nazionale di Deschamps segna ma di reti ne subisce anche e allora si deve doverosamente partire con il segno 1 (a 1.50) ma il Goal, più interessante può rappresentare una valida alternativa. Almeno una rete per parte in Francia-Senegal si gioca a 1.97 su Eplay24 e su Betsson, a 1.90 su Snai.

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