Vlahovic, le quote scommesse: il futuro del mercato Juve secondo i bookie

Il calciomercato entra nel vivo, il valzer delle punte sta per partire. Molte squadre cercano attaccanti di livello per rinforzare il proprio organico e Dusan Vlahovic è sul taccuino di tanti club. Non è un mistero che la Vecchia Signora, prima di sferrare l'attacco a Lukaku, debba prima vendere (bene) il serbo. Ecco, in caso di cessione, quali sono secondo i bookie le destinazioni più probabili per Vlahovic.