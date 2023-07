Juve, intriga il dispetto Lukaku ma che c'azzecca con il nuovo progetto?

Sacrificare Vlahovic, un giocatore che non ha ancora espresso il suo potenziale, per prenderne uno che forse lo sta esaurendo è un all in affascinante, per certi versi, ma pericoloso per altri

Guido Vaciago 16 . 07 . 2023 14:54 1 min juveLukakuCalciomercato

