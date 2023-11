Lazio-Roma, al derby quanto vale un'espulsione?

Una partita che ha – da sempre – un significato che travalica i confini del rettangolo di gioco, un match che mette a confronto due filosofie di gioco distinte: insomma, è il derby di Roma e dura tutto l’anno. Entrambe a centro classifica a causa delle diverse battute d’arresto a inizio stagione, vincere significherebbe più per il morale che per i tre punti visto che poi, dopo questa giornata, c’è anche la sosta e quindi se ne parlerebbe ininterrottamente per due settimane.

Lazio-Roma: derby da cartellino rosso?

La partita è considerata nervosa più del solito, con Mou e Sarri che si sono già punzecchiati nelle conferenze degli incontri europei; inoltre è di difficile lettura da parte di tutti i bookie, lo dimostrano le quote: Sisal offre l’1 a 2,90, l’X a 3,10 e il 2 a 2,60. Per Goldbet la vittoria della Lazio è a 2,85, il pareggio a 3,15 e la vittoria della Roma a 2,60. Simili anche le quote di Cplay, che propone l’1 a 2,94, l’X a 3,04 e il 2 a 2,63, ma “provoca” con una promo interessante: giocando l’1X2 prematch, in caso di espulsione, viene restituito il 100% del giocato fino a 20 euro. Insomma, nervosi si, ma non troppo!