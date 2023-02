Juve-Torino: uno dei Derby della Mole più interessanti e imprevedibili di sempre

Il Derby della Mole tra Juve e Torino , che si giocherà martedì 28 febbraio all' Allianz Stadium di Torino, e che concluderà la 24° giornata di Serie A , sarà una partita da non perdere.

Le due squadre infatti sono separate da appena un punto in classifica, coi granata in buona forma e in grado di dare del filo da torcere alla banda di Allergri , che sta tentando di barcamenarsi in mezzo a una stagione molto più complicata del previsto , sia a causa delle note vicende extra-campo ma anche a causa di alcuni problemi interni alla rosa.

Juve-Torino, la situazione in classifica delle due squadre

Al momento, bianconeri e granata sono separati da appena un punto in classifica. La Vecchia Signora è settima con 32 punti (sarebbero 47 senza la penalizzazione), frutto di 14 vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte, 36 gol fatti e 17 subiti (seconda miglior difesa dietro al Napoli), tre vittorie, un pareggi o e una sconfitta nelle ultime cinque (i tre successi arrivati nelle ultime tre).

La banda di Juric di punti ne ha 31 ed è all'ottavo posto. Sono otto le vittorie in stagione, oltre a sette pareggi ed otto sconfitte, 24 gol fatti e 25 subiti. Nelle ultime cinque uscite in Serie A, sono arrivate due vittorie, due pareggi e un solo ko.

I precedenti della sfida

Questo sarà il Derby della Mole numero 156 in Serie A: i bianconeri hanno perso solamente uno degli ultimi 33 match contro il Torino nel massimo campionato (1-2 il 26 aprile 2015). Completano il parziale 24 vittorie bianconere e otto pareggi.



Prendendo in considerazioni tutte le competizioni, invece,la Juventus è rimasta imbattuta negli ultimi 17 Derby di Torino: 13 vittorie bianconere e quattro pareggi, due dei quali arrivati però negli ultimi quattro confronti in ordine di tempo.



Un solo precedente fa ben sperare la banda di Juric

Il Derby di Torino più recente conquistato dai granata in casa della Juventus risale addirittura all’1-2 del 9 aprile 1995 (con autogol di Maltagliati e doppietta di Rizzitelli per i granata di Sonetti contro la squadra di Lippi).

Da quel particolare momento in poi, in 16 incontri, ben 11 vittorie di Madama e cinque pareggi; nello specifico, l’ultimo derby in casa della Vecchia Signora è terminato 1-1 e il Torino non riesce a rimanere imbattuto per due sfide di fila in trasferta contro la Juventus dal 1986.



Come ci arrivano le due squadre

La Juventus è la regina del corto muso, ormai lo sappiamo. Infatti, in stagione, solo il Barcellona, con 16, ha vinto più partite senza subire gol della Juventus (14) nei maggiori 10 campionati europei 2022/23: i bianconeri hanno vinto a reti inviolate 11 delle ultime 14 uscite in Serie A, comprese le ultime tre.



Dall'altro lato del campo, solamente l’Empoli, con cinque, ha pareggiato più partite del Torino nel 2023 in Serie A: da inizio anno i granata hanno pareggiato quattro degli otto match giocati in Serie A, un pareggio in più dei tre accumulati nelle prime 15 gare del 2022.



Per questa partita in particolare, molto importanti saranno gli ultimi minuti viste le statistiche recenti. Infatti, in otto degli ultimi nove Derby di Torino in Serie A, la Juventus ha segnato almeno una rete dal 70’ in poi: in particolare su 14 reti bianconere nel periodo, ben nove sono arrivate in questo intervallo temporale.



La Juve si affida alla classe di Di Maria, il Toro punta su Sanabria

Impossibile non considerare Di Maria come il fattore determinante della partita. Quando è in forma, El Fideo è per distacco il miglior giocatore della Serie A, e dunque l'uomo sul quale Allegri organizzerà la propria fase offensiva.

Infatti, l'argentino neo Campione del Mondo è il giocatore della Juventus che ha partecipato a più gol nel 2023 in Serie A (cinque, grazie a tre reti e due assist).

Da ritrovare anche il killer instinct del serbo Dusan Vlahovic, che ha deciso il match d'andata. In ripresa, l'ex Fiorentina potrebbe entrare nel ristretto gruppo di attaccanti bianvconeri in grado di segnare in entrambi i Derby della Mole in una singola stagione (gli altri sono Vialli nel 1995/96, Higuai?n nel 2016/17 e Cristiano Ronaldo nel 2018/19).

Per il Torino, Sanabria è l'unico che è stato in grado di trovare la via del gol contro la Vecchia Signora. Nello specifico, si tratta di una doppietta ai bianconeri nel derby dell’aprile 2021.

Juve-Torino: le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ilic, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. All. Juric