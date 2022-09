Nfl, paura per Tagovailoa: ricoverato dopo un placcaggio

Tua Tagovailoa dei Miami Dolphins è stato ricoverato in ospedale con lesioni al collo e alla testa dopo un placcaggio durante un match della Nfl a Cincinnati. La franghigia di Miami ha rassicurato i tifosi con un tweet: "È cosciente e può muovere gli arti fino alle estremità". Poco prima dell'intervallo, il quarterback è stato placcato alle gambe da un difensore dei Cincinnati Bengals, che lo fa fatto cadere malamente battendo la cervicale, il collo e la parte posteriore del cranio. I medici di squadra gli hanno applicato un tutore al collo per poi portarlo in barella fuori dal campo. L'infortunio arriva quattro giorni dopo un altro subito contro i Buffalo Bills, quando un difensore avversario gli ha fatto sbattere violentemente il capo a terra. Entrato negli spogliatoi nel secondo quarto, è rientrato dopo la pausa per concludere la partita, avendo superato i controlli medici imposti. Una decisione che ha attirato forti critiche e che ha portato il sindacato dei giocatori (NFLPA) ad aprire un'indagine sul modo in cui è stato eseguito il protocollo di commozione cerebrale e sulla decisione dei Dolphins di riportare in campo Tagovailoa.