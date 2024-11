Movember, il mese per difendere la prostata

Movember è un movimento globale nato nel 2003 in Australia con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi di salute maschile, come le malattie della prostata, dei testicoli e di salute mentale. Durante il mese di novembre, uomini di tutto il mondo si fanno crescere i baffi per attirare l’attenzione su questi temi e raccogliere fondi per la ricerca e la prevenzione.

Il simbolo dei baffi è stato scelto per il suo impatto visivo e per la capacità di stimolare conversazioni su argomenti spesso considerati tabù. Il cancro alla prostata è il tumore maschile più frequente, soprattutto dopo i 50 anni, spesso non presenta sintomi nelle fasi iniziali, ma è perfettamente guaribile grazie alla prevenzione e alla diagnosi precoce, attraverso controlli regolari come il test del PSA e la visita urologica con l’esplorazione rettale. Analogamente, il cancro ai testicoli, meno frequente, colpisce prevalentemente uomini giovani, tra i 15 e i 35 anni, e anche in questo caso, una diagnosi tempestiva aumenta notevolmente le possibilità di guarigione. L’autopalpazione testicolare è uno strumento chiave per una diagnosi precoce.