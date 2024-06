Cif e Clessio insoeme per una prima assoluta

Per l’occasione Cif, leader da 60 anni nella pulizia e nell’igiene delle piccole superfici, ha collaborato con Davide Paoli, in arte Clessio, per realizzare un iconico modello di sneakers ispirato agli elementi identitari del brand, destinato a diventare un prodotto di culto per collezionisti e appassionati del genere. L’idea della Cif Sneaker nasce dalla forte connessione tra il brand e la pulizia delle scarpe. Protagonisti assoluto del mondo della rimozione dello sporco ostinato, Cif e l’iconica Crema, nota per il suo eccezionale potere pulente, diverse volte nel corso degli anni hanno messo al centro della comunicazione la pulizia di scarpe e oggetti diventati poi culto (“Come nuovo con Cif Crema”).

Sono tantissimi gli appassionati di sneakers e del pulito diventati protagonisti sui social con video e post che mostrano proprio come usare al meglio Cif Crema sulle scarpe. Da qui nasce Il concept della sneakers: sono simbolo della volontà di Cif di comunicare questa heritage pulente anche nel suo nuovo Crema Spray nonchè la sua versatilità attraverso un oggetto, quello della sneakers che è cross-generazionale ed emblema di passione e cura. Clessio, tra i più celebri designer specializzati nella customizzazione di sneaker in Europa (vanta 1.5M di follower sui propri canali social), nonché esperto artigiano calzaturiero, ha disegnato per Cif una premium sneaker, prodotta in un numero limitato di esemplari totalmente realizzati a mano, con pellame di alta qualità, le stampe applicate a mano e i loghi ricamati, frutto del lavoro di artigiani italiani. Il progetto delle sneakers nasce all’insegna dell’innovazione, dello stile ma anche della sostenibilità, che caratterizza Cif così come ACBC, azienda italiana leader nella progettazione e produzione di prodotti responsabili, coinvolta proprio nella produzione delle sneakers. ACBC, acronimo di Anything Can Be Changed, per la creazione delle esclusive scarpe ha offerto il proprio know-how fornendo materiali sostenibili come la rRubber, gomma riciclata utilizzata per la costruzione della suola esterna e il RePET, PET riciclato, materiale post-consumo proveniente da bottiglie di plastica a fine vita per la realizzazione della fodera. La tomaia e la soletta sono infine realizzate in pelle 100% Chrome free, certificate World Leather Group. Le scarpe saranno disponibili attraverso il concorso ProvaCif, valido fino al 30 Settembre 2024. Acquistando due prodotti Cif, di cui almeno un Cif Crema Spray presso i punti vendita aderenti all’iniziativa sarà possibile partecipare all’estrazione di un paio di Cif Sneakers designed by Clessio al giorno, con numeri soggetti a scorte di magazzino. Il regolamento è disponibile sul sito:

https://www.dettofranoi.it/node/614/

La virtuosa collaborazione, inedita per la categoria, permetterà agli sneakerheads di scoprire la soluzione per la pulizia delle loro scarpe, anche quelle più esclusive, ovvero Cif Crema Spray.

Cif e le sue sneakers non si pongono limiti e hanno in cantiere tantissime attivazioni con l’obiettivo di toccare quasi tutti i touchpoints per gli sneakerheads e non solo. Nel corso dell’anno seguirano ulteriori e numerose iniziative che vedranno il brand e le sue sneakers protagonisti in diversi contesti legati al mondo del fashion, della musica e delle sneakers. Clessio, fondatore insieme al fratello Luca di Clessio Lab - società che quest’anno ha inaugurato anche un’accademia di formazione per tramandare l’arte calzaturiera artigianale di sneaker e la loro personalizzazione – ha dichiarato: “Conosco Cif da quando sono bambino e l’idea di fare una collaborazione quando mi hanno contattato mi sembrava quasi impossibile, non potevo crederci. Appena ricevuta la proposta il mio team ed io abbiamo cominciato a lavorare sul design di questa edizione limitata. Penso che abbiamo realizzato davvero un bel modello, che incapsula alla perfezione l’immagine di questo brand storico e i suoi valori. Spero che queste scarpe facciano il giro del mondo, proprio come i prodotti Cif”.

Gio Giacobbe, CEO di ACBC ha dichiarato: “Siamo davvero soddisfatti del prodotto finito. Quando Cif ci ha chiesto di produrre questa calzatura unica nel suo genere abbiamo subito accolto la sfida. Vogliamo che tutti i nostri clienti siano dei change makers, così come lo siamo noi fin dall’anno della fondazione di ACBC”.

Agostino Piacquadio, Brand Manager di Cif sostiene che: “Da anni ormai il mercato delle sneakers raduna appassionati e curiosi, uniti dalla cura maniacale per i dettagli e per la pulizia dei loro modelli preferiti. Per loro le sneakers sono quanto di più importante ci sia. Da sempre Cif cerca di trovare le soluzioni migliori per la pulizia della casa e non solo. Il nostro obiettivo è portare gioia nelle case degli italiani tramite prodotti concepiti con l’obiettivo di raggiungere risultati di pulizia eccezionali, rispettando tutto ciò che ci circonda. Le nuove Cif Custom Sneakers sono il risultato della nostra volontà di comunicare la versatilità andando oltre le superfici canoniche. Il Cif Crema, ad esempio, è super utilizzato, come vediamo dai social, per la puliza di scarpe, sneakers, lacci e per questo abbiamo voluto mettere alla prova la nostra nuova Cif Crema Spray anche in questo campo e siamo felici di lanciarla con questa collaborazione unica nel suo genere per un marchio del Home Cleaning”.