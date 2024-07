Boss lancia la nuova collezione Walker

La cassa cushion da 41 mm di diametro, realizzata in acciaio inossidabile, definisce la cifra della collezione. Presenta linee pulite che incontrano la zigrinatura della lunetta, per culminare in un bracciale/cinturino integrato. Il moderno quadrante valorizza la collezione grazie al motivo tridimensionale Clou de Paris che, proposto in blu o in nero, esprime lo stile unico e inconfondibile del brand. Il design ricercato degli indici sagomati e luminosi esalta il carattere curato degli orologi. Segna le ore 12 il logo lettering Boss e scandisce lo scorrere dei giorni il datario a ore 3.

La collezione Walker di Boss è proposta in due varianti. La prima con cassa in acciaio e quadrante nero monta un bracciale in acciaio con chiusura deployante. La seconda versione abbina alla cassa in acciaio un cinturino in silicone blu con logo lettering Boss in rilievo, termina con una fibbia ad ardiglione. Sulle chiusure di entrambe le proposte è riportato il logo lettering Boss.

Gli orologi della collezione Walker di Boss montano un movimento al quarzo tre sfere e sono impermeabili fino a 50 m, come indicato dalla scritta posta a ore 6 sul quadrante (5 BAR 50 METERS).