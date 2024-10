Citizen ATTESA - HAKUTO-R

Citizen Watch presenta il nuovo modello ATTESA in edizione limitata realizzato in collaborazione con il partner, ispace, inc., come parte del loro programma di esplorazione lunare commerciale HAKUTO-R. Questo nuovo modello è equipaggiato con le ultime novità tecnologiche della ricerca CITIZEN.

L’azienda ispace, fondata nel 2010, è una società quotata in borsa, la cui missione è focalizzata sull'esplorazione e sullo sviluppo delle risorse lunari. CITIZEN è diventato sponsor aziendale del programma nel 2019. A seguito della missione 1 del 2023, che ha ottenuto i dati preziosi necessari per realizzare un atterraggio sulla luna, è stato confermato che sarà CITIZEN a fornire il Super TitaniumTM*1 come componente delle gambe di atterraggio della navicella nella prossima Missione 2, il cui lancio è previsto non prima di dicembre 2024.

Le maglie centrali del bracciale di questo modello sono realizzate in titanio ricristallizzato, una vera novità

nella lavorazione del titanio che ha dato origine ad un materiale con motivi di cristallo unici sulla superficie che garantiscono che non ci siano due orologi uguali. Questi motivi misteriosi riecheggiano nell'infinita vastità nera dello spazio e il quadrante monocromatico ha motivi tridimensionali in cristallo nero accentuati da numerosi piccoli componenti neri, creando una struttura multistrato che combina diverse tonalità di nero. I nomi delle città sulla lunetta in zaffiro e l'anello esterno del quadrante forniscono toni scintillanti in color argento che ricordano l'immagine di una luce brillante e splendente nell'oscurità.

Il modello offre anche funzionalità incredibili, poiché è stato equipaggiato dal calibro F950, il movimento all’avanguardia per gli orologi satellitari dotati di GPS ed Eco-Drive alimentati dalla luce*2. Il calibro è in grado di ricevere segnali orari in soli 3 secondi, stabilendo una ricezione del segnale satellitare GPS più veloce in assoluto al mondo*3. Le lancette delle ore e dei minuti si muovono rapidamente per visualizzare l'ora corretta.

Il logo HAKUTO-R inciso sul fondello rende questa edizione limitata di soli 2300 esemplari davvero speciale.