Threads, cos'è e come si usa: la risposta di Zuckerberg a Musk

Threads di Instagram è l'app alternativa a Twitter che Meta ha lanciato il 6 luglio negli Stati Uniti e nel Regno Unito (in 7 ore ha già registrato oltre 10 milioni di registrazioni). La società di Mark Zuckerberg non potrà rendere fruibile tale servizio anche in Irlanda e nei Paesi dell'Unione Europea, come riferito negli scorsi mesi da un portavoce della Commissione irlandese per la protezione dei dati (DPC), a causa di incertezze circa la gestione dei dati degli utenti.