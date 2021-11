Atp Finals, esordio ok per Djokovic: Ruud ko in due set

TORINO - Esordio ok per Novak Djokovic all'Atp Finals di Torino. Il tennista serbo ha sconfitto il norvegese Casper Ruud in due se t: 7-6 (dopo un primo parziale combattuto punto su punto), 6-2. La gara è durata meno di un'ora e mezza . Impressionanti le medie al servizio di Djokovic, che chiude con un 90% di punti sulle prime palle e un 38% sulla seconda di servizio. Per Djokovic si tratta della vittoria numero 39 nel torneo.

Djokovic: "Spero di giocare ancora due anni"

Al termine della gara, il tennista serbo ha ricevuto il premio per aver chiuso l'anno (per la settima volta) al numero uno del ranking Atp. Un premio che ha voluto festeggiare, parlando ai tifosi italiani. "E' una bellissima sensazione tornare in Italia. Grazie a tutti i tifosi italiani per il supporto che mi hanno regalato. L'Italia per me è una seconda casa. Ho giocato sin da piccolo qui, ho avuto un coach italiano. Finire l'anno come numero uno al mondo è la cosa più difficile per il nostro sport. Devi giocare bene ovunque. La mia più grande soddisfazione è aver vinto questo trofeo per la settima volta ed aver superato il mio idolo Sampras. Avevo 5 anni quando lo vidi vincere a Wimbledon e in quel momento ho capito che avrei voluto fare il tennista. Chiesi a mio padre di comprarmi una racchetta e in quel momento è iniziato tutto. Il sogno continua e spero di giocare ancora almeno per un altro paio di anni".