Djokovic non molla: "Vaccinarmi? Piuttosto salto Wimbledon"

ROMA - "Sì, questo è il prezzo che sono disposto a pagare". Novak Djokovic, tennista numero uno al mondo, non arretra e in una intervista alla Bbc dichiara che preferirebbe non prendere parte ai prossimi tornei piuttosto che essere costretto a farsi un vaccino contro il Covid. E dunque sarebbe disposto a sacrificare la sua partecipazione a Wimbledon e Open di Francia. Il 20 volte vincitore degli Slam è stato espulso dall'Australia il mese scorso dopo che il governo ha annullato il suo visto per non esseresi vaccinato.