Djokovic scalpita: "Sogno l'oro a Parigi 2024"

BELGRADO (SERBIA) - "Una medaglia olimpica, in particolare l'oro, è sempre un grande desiderio. Voglio essere protagonista a Parigi nel 2024". Djokovic non si nasconde e ai microfoni della radiotelevisione serba ammette qual è il suo obiettivo per il futuro. Nole vuole lasciarsi alle spalle le polemiche scaturite dopo il caso scoppiato all'Australian Open ed è pronto a tornare in campo. A proposito di Olimpiadi, il numero uno al mondo non nasconde l'amarezza per il flop di questa estate a Tokyo, dove ha chiuso fuori dal podio dopo essere stato eliminato da Zverev in semifinale e aver perso contro Pablo Carreno-Busta il match per la medaglia di bronzo. "Ho riavvolto più volte nella mia mente il match con Zverev di Tokyo, cercando di capire cosa fosse andato storto - continua il tennista serbo -. Ho giocato in modo superbo fino a quel momento ma sentivo di essere al limite sia mentalmente che fisicamente".

Djokovic vola a Dubai. E gli Internazionali in Italia...

Intanto continua a farsi spazio la possibilità di un suo possibile ritorno in campo a Roma, in primavera, per gli Internazionali d'italia. Una notizia che ha trovato riscontro nelle dichiarazioni della sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, che ha confermato che per fare attività fisica all'aperto non serve il Green Pass in Italia. Djokovic, che è volato a Dubai per giocare un torneo (qui non è obbligatorio il vaccino per entrare nel Paese), inizia a riscaldare i motori e ha ammesso di avere una gran voglia di tornare in campo.