Ranking Atp: Medvedev nuovo leader, Sinner fuori dalla top-10

MILANO - Daniil Medvedev diventa il 27esimo numero uno in classifica mondiale, interrompendo dopo 18 anni e tre mesi il dominio dei Fab Four (Federer, Djokovic, Nadal e Murray). Il russo scalza dunque dal trono il serbo Novak Djokovic, secondo. Ma il serbo tornerà leader tra due settimane: la vittoria di Nadal ad Acapulco sul russo giocherà a suo favore. Il 13 marzo scadranno i 250 punti del successo al torneo di Marsiglia del 2021. Il russo non ha giocato il torneo nel 2022 e non ha piazzamenti in altri eventi con cui rimpiazzare quei 250 punti. Djokovic, al contrario, non perderà nulla e il 14 marzo inizierà la 362ma settimana da numero 1 del mondo. La gerarchia potrebbe invertirsi di nuovo dopo il Masters 1000 di Indian Wells.