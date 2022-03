Ranking Atp: Berrettini di nuovo sesto, Sinner rientra in top 10

TORINO - Dopo una settimana senza tornei causa Coppa Davis, il ranking Atp presenta solo due variazioni di rilievo rispetto alla settimana scorsa, che però riguardano direttamente l'Italtennis. Matteo Berrettini scavalca Rublev e torna al sesto posto, mentre Sinner sopravanza di nuovo il polacco Hurkacz e ritorna nella top-10. Davanti a tutti c'è sempre Medvedev, seguito da Djokovic e Zverev. Il russo ha interrotto diciotto anni di dominio dei "Fab Four" - ovvero Nadal, Djokovic, Federer e Murray - e, al contempo, ha interrotto la striscia di 361 settimane consecutive in vetta per il serbo.