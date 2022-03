Indian Wells: Bronzetti e Errani vicinissime al main draw

ROMA - Lucia Bronzetti e Sara Errani sono approdate al turno decisivo delle qualificazioni al tabellone principale dei "BNP Paribas Open" , secondo WTA 1000 stagionale (combinato con il primo ATP Masters 1000 del 2022 ) dotato di un montepremi di quasi 9 milioni di € che si sta disputando sul cemento californiano dell' Indian Wells Tennis Garden . La Bronzetti n. 101 del ranking e dodicesima testa di serie delle qualificazioni, ha regolato 6-3, 6-1, in un'ora e dieci minuti di partita, la messicana Renata Zarazua , n. 142 WTA .

La Errani sfida la Boulter

Al turno decisivo la 23enne di Villa Verrucchio troverà l'ungherese Dalma Galfi, n.105 WTA e 14esima testa di serie. Per Lucia la top-100 è a portata di mano. Per quel che riguarda Sara Errani, n.148 del ranking, ha invece sconfitto all'esordio per 6-7(5), 6-4, 6-0, dopo quasi due ore e mezza di lotta, la georgiana Ekaterine Gorgodze, n.120 WTA e 24esima testa di serie. Nel turno decisivo se la vedrà con la britannica Katie Boulter, n.127 Wta.