INDIAN WELLS (Stati Uniti) - Jannik Sinner dà forfait negli ottavi di finale del torneo di Indian Wells, primo Masters 1000 stagionale. Il 20enne altoatesino, numero 10 del mondo e del tabellone, si è ritirato a causa di un problema fisico. Sinner avrebbe dovuto affrontare per la prima volta in carriera l'australiano Nick Kyrgios, numero 132 del ranking Atp, in tabellone grazie a una wild card: il 26enne di Canberra vola dunque ai quarti di finale, sul cemento californiano, senza giocare.