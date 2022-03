Coppa Davis, Binaghi: "Vogliamo vincere la competizione"

BOLOGNA - Per i prossimi cinque anni, Bologna sarà sede di uno dei gironi del nuovo format della Coppa Davis di Tennis . Casalecchio di Reno è la città dove si svolgeranno le partite, dal 14 al 18 settembre , una settimana dopo la conclusione degli Us Open . La notizia è stata resa nota nel corso di una conferenza stampa organizzata dalla Regione Emilia Romagna cui hanno preso parte il presidente di quest'ultima Stefano Bonaccini , la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali e il capo della Federazione italiana del tennis Angelo Binaghi .

Binaghi: "Vogliamo vincere la Coppa Davis"

Così Binaghi: "Ci aspettiamo di vincere questa competizione: abbiamo tutti i mezzi per poterlo fare. Rincorriamo questo trofeo da 45 anni". Conclude così il numero uno della federtennis: "Questa manifestazione arriva in un momento straordinario per il tennis italiano. I nostri giocatori sono ormai da tempo protagonisti su tutti campi del mondo. Ospitare questo evento ci conferma anche come leader degli eventi sportivi a livello internazionale".